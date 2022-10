Insolite: La nouvelle fonctionnalité d’Apple (Iphone 14) pose problème

La dernière fonctionnalité d’Apple, qui permet à l’iPhone 14 ou à l’Apple Watch Series 8 de détecter les accidents de la circulation, a causé quelques problèmes. Et si quelqu’un avec un iPhone 14 ou une Apple Watch Series 8 roulait sur des montagnes russes ? Le téléphone détecterait le trajet comme un accident de la circulation et activerait la fonction d’appel d’urgence.

La nouvelle fonctionnalité est problématique car elle pourrait entraîner des appels d’urgence inutiles lorsque les gens sont juste en train de s’amuser.

Apple fait un gros effort pour aider les gens à assurer leur sécurité. Avec le nouvel iPhone 14 et l’Apple Watch Series 8, Apple a créé une série de fonctionnalités conçues pour aider les gens à être plus en sécurité. L’une de ces fonctionnalités est la capacité du téléphone de l’utilisateur à détecter lorsqu’il est impliqué dans un accident de la circulation et à appeler automatiquement les services d’urgence.

La journaliste du Wall Street Journal, Joanna Stern, a pu recueillir divers témoignages d’utilisateurs d’iPhone 14 et d’Apple Watch Series 8, équipés par défaut du système de détection d’accident nouvellement développé par l’entreprise.

L’Apple Watch Series 8 est disponible sur le marché depuis quelques semaines maintenant. Quant à l’iPhone 14, la société devrait le sortir cet automne. “Le nouvel appareil a beaucoup de potentiel”, a déclaré Joanna Stern, journaliste au Wall Street Journal. “Mais on ne sait pas encore dans quelle mesure il sera accepté sur le marché.“

Certains consommateurs sont sceptiques quant à la sécurité.

L’un des témoignages était celui d’une femme de 39 ans. Celle-ci passait une journée paisible en famille dans un parc d’attraction près de Cincinnati aux États-Unis.

Avant de monter dans une montagne russe, elle a enfermé son nouvel iPhone 14 dans sa banane pour ne pas le perdre. Après l’attraction, elle s’est aperçue qu’elle avait reçu plusieurs appels en absence et des messages vocaux des urgences demandant si elle allait bien.

L’iPhone a en fait pris les virages brutaux et l’arrêt quasi instantané du wagon de la montagne russe pour un accident de voiture et a automatiquement appelé les services d’urgence, les notifiant d’un accident sérieux qui n’a en fait jamais eu lieu. Les services d’urgence du comté où se situe le parc d’attraction a déjà reçu plusieurs appels du genre depuis la sortie de l’iPhone 14 en septembre dernier.

Des erreurs évitables

Le système de détection d’accident montre tout de même son fort potentiel et prouve qu’il fonctionne. Celui-ci arrive à transmettre rapidement aux services concernés des informations précises, dont les coordonnées GPS, sur l’accident détecté. Mais pour éviter ces erreurs et donc d’engorger pour rien des services déjà très occupés, plusieurs choses sont possibles.

Tout d’abord, dans les parcs d’attractions, il est conseillé de ne pas emporter avec soi son téléphone, qui pourrait facilement glisser de la poche et se perdre. Il est aussi possible d’activer le mode avion ou même de simplement désactiver la fonctionnalité de détection de crash dans les paramètres du téléphone. Du moins en attendant qu’Apple calibre mieux son nouveau capteur.