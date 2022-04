Dans sa Questekki 297 du mardi 5 avril 2022, Mamadou Lamine Diallo a déclaré que Macky Sall se perd dans la hausse des prix des denrées alimentaires. Le parlementaire qui a été en tournée à Kaffrine, en Casamance et à Tambacounda dit avoir constaté la dureté de la vie en ce début de ramadan pour les familles sénégalaises à cause du coût de la vie.

Fin février, le président Macky Sall avait pourtant décidé de baisser les prix des denrées de première nécessité comme l’huile, le riz et le sucre. Un mois après, les ménages continuent de souffrir de la hausse vertigineuse des prix des denrées de première nécessité. « Les Sénégalais sont fatigués et de plus en plus fatigués. Leurs enfants diplômés ou pas ne trouvent pas de travail. Tout le monde compte sur les envois de la Diaspora« , se plaint le parlementaire.

Echec

Le leader du mouvement « Tekki » d’ajouter que Macky Sall a échoué sur l’huile, le riz et le sucre, secteurs dans lesquels le Sénégal dispose pourtant de capacités de production face à une concurrence extérieure, favorisée par le franc CFA.

Ministère du commerce

Selon Mamadou Lamine Diallo, ces questions économiques et industrielles sont confiées à un ministère du commerce sous le joug des commerçants. « Sacré Macky Sall ! Si ce sont les commerçants qui dictent la politique économique pour ces secteurs vitaux pour la consommation des ménages, comment voulez-vous que cela marche?« , s’interroge-t-il.