Les flèches empoisonnées de Pape Malick Ndour à Ousmane Sonko…

La stratégie est bien claire. Elle est définie autour d’un marquage au micro. Une réplique à chaque pique. C’est le résumé du plan concocté par le pouvoir pour déconstruire la «manipulation dont Ousmane Sonko a fait sa ligne politique». C’est la réaction du ministre de Jeunesse, Pape Malick Ndour, au leader de Pastef, après sa sortie médiatique d’hier.

Dans une tribune salée, le responsable de l’Alliance pour la République et Président du Conseil départemental de Guinguinéo ne ménage pas le maire Ziguinchor qui crie toujours

à la liquidation politique après qu’il a été renvoyé devant la Chambre criminelle suite à l’affaire d’accusation de viols répétés et de menaces de morts par la masseuse Adji Sarr.

«Cette affaire oppose deux Sénégalais et la Justice qui a été saisie, suit la procédure. Il ne faut pas qu’Ousmane Sonko essaie de placer une affaire de mœurs qui l’accable dans le débat politique. Ce n’est pas sérieux», raisonne-t-il.

Mieux, le ministre de la Jeunesse dit ne pas comprendre l’obsession du leader de Pastef à faire croire qu’il y a un acharnement de la Justice contre lui. Or, «nous avons une Justice indépendante qui fait son travail», rappelle-t-il. Non sans conseiller à Ousmane Sonko d’aller se défendre devant le juge, s’il n’a rien à se reprocher. «Ousmane Sonko gagnerait à aller vers un procès et en finir avec ce problème qui, sans nul doute, le poursuivra durant toute sa carrière.»

D’après le ministre de la Jeunesse, cette affaire n’a rien de politique et le pouvoir n’a pas besoin de faire des manœuvres pour s’imposer. Il rappelle que son leader, le Président Macky Sall, a toujours battu les responsables politiques de l’opposition aux différentes consultations électorales dans les lesquelles il a été personnellement engagé.

En outre, Pape Malick Ndour prévient le leader de Pastef sur ses appels intempestifs à la violence et ses menaces. Mais, il jure que «les visées putschistes, anti-démocratiques et hors de proportion de Sonko qui dénotent de son caractère névrotique, ne vont jamais prospérer». «La sécurité du pays et des institution n’est pas négociable et nous y tenons comme nous tenons à la prunelle de nos yeux», prévient-il.

