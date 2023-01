Vente aux enchères publiques : L’ONRA récolte plus de 100 millions…

C’est une grande satisfaction pour une première édition pour les organisateurs. Une grande moisson pour l’Office national de recouvrement des avoirs criminels (ONRAC), qui a organisé hier, sa première vente aux enchères des biens saisis ou confisqués dans le

cadre d’une procédure pénale.

Pour cette première édition, c’est plus d’une cinquantaine d’articles constitués de 17 véhicules, 13 motos, 2 téléviseurs, 38 portables de luxe, 2 airpods, 1 salon, entre

autres, qui ont été mis en vente. Venues de différentes localités du pays, c’est près de 700 personnes qui ont été reçues par les organisateurs. A l’amphithéâtre du Musée des civilisations noires, c’est un monde fou qui a répondu à l’appel de l’ONRAC.

Et à la fin de l’opération, tous les articles ont été vendus. Et la plus belle vente est la Mercedes C63 AMG adjugée à plus de 40 millions FCFA sous douane, alors que sa mise en prix était à 35 millions FCFA. «Nous avons suffisamment de raisons d’être satisfaits parce que l’opération s’est déroulée comme souhaitée. La moisson a été bonne avec un montant total de 93 millions FCCA pour l’ensemble des biens vendus. Si on y ajoute les 15 % de taxe supplémentaire appliquée, on se retrouve avec plus 106 millions FCFA.», confie Mor Ndiaye Directeur général de l’ONRAC.

Cette opération est une première au Sénégal, même si des ventes aux enchères sont organisées de temps à autre dans le cadre des procédures d’exécution des décisions de justice en matière civile. Mais pour ce qui est de la matière pénale, le patron de l’ONRAC rappelle que «c’est la première fois et c’est inédit». Après cette première édition, Mor Ndiaye annonce «une autre pour Dakar dans trois à quatre mois au maximum. Mais, nous avons une vente aux enchères publiques à Kédougou le 31 janvier prochain. Et pour cette opération de Kédougou, c’est de gros engins, des groupes électrogènes, des motos. La palette de Kédougou est plus large que celle de Dakar». L’appel d’offres est lancé.

L’observateur