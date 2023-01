Association de malfaiteurs, trafic intérieur de chanvre indien : Les coaccusés se renvoient la balle devant la Chambre criminelle de Mbour

L’agriculteur Samba Diouf, âgé de 38 ans, marié à trois épouses et père de six enfants et son ami Yoro Niang seront arrêtés vers 13 h, à bord d’une charrette avec à son bord trois colis de 81 blocs d’un poids total de 89 kilos. Les sacs contenaient du chanvre indien.

Selon leurs premières déclarations, Yoro Niang, 48 ans, avait été approché par un certain Ibou afin qu’il lui transporte des sacs. Il a ainsi appelé son ami Samba Diouf pour qu’il l’aide à transporter le colis avec sa charrette.

Les deux amis ont été jugés ce vendredi devant la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour pour association de malfaiteurs, de trafic intérieur de chanvre indien et de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Samba Diouf raconte qu’il ne connaissait pas ce que contenaient les sacs. Qu’il a été appelé par son ami Yoro Niang pour qu’il lui transporte les sacs chez Ibou, moyennant la somme de 100 000 F CFA.

Yoro Niang, un jardinier marié à une épouse et père de quatre enfants, a déjà purgé une peine de 15 jours pour du chanvre indien. Il assure aussi qu’il ne savait pas le contenu des sacs. Il a voulu juste aider son ami Samba Diouf à les transporter.

Les juges et le procureur leur ont rappelé qu’ils avaient accepté d’être coupables des délits d’association de malfaiteurs, de trafic intérieur de chanvre indien. Mais ils ne reconnaissaient pas le blanchiment de capitaux et le financement et du terrorisme.

Acculé par le procureur, Yoro explique que Samba a voulu l’entraîner dans son trafic, alors qu’il ne savait rien de ce qui se passait. “Devant le juge d’instruction, Samba m’a dit d’accepter être son complice. Et que d’un commun accord, nous déclarerons au juge que c’était juste 15 kilos et non 89 kilos. J’ai refusé d’entrer dans son jeu, car je ne suis aucunement mêlé à son trafic. J’étais dans mon jardin en train de travailler, il m’a appelé pour que je vienne l’aider à charger les sacs. Mais je ne suis pas un trafiquant”, explique Yoro Niang. Les mêmes déclarations ont été tenues par son ami et coaccusé Samba Diouf. Ainsi, les deux amis se sont renvoyé la balle.

S’adressant à eux, le juge Dème leur fait comprendre : “Votre arrestation n’a pas été un tatonnement de la part des agents de l’OCRTIS. On vous a dénoncés et les agents vous ont filés jusqu’à votre arrestation.” Pour le procureur, la matérialité permettant d’établir un trafic de chanvre est belle et bien réunie.