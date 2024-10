Législatives 2024 : Abdoulaye Sylla rejoint le PASTEF

À l’approche des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Plusieurs figures politiques redéfinissent leur position et affichent leur soutien au parti PASTEF, actuellement au pouvoir, sous la direction du Premier ministre Ousmane Sonko.

Parmi ces ralliements, Abdoulaye Sylla, président du PACT (Projet pour l’Alternance Crédible et Transparente), a officialisé son départ de la coalition menée par Déthié Fall pour soutenir la liste de PASTEF. Ce choix stratégique a été annoncé par Sylla dans un communiqué transmis à la presse.

Dans cette déclaration, Abdoulaye Sylla justifie cette décision après une « réflexion approfondie et des discussions internes ». Il précise : « Nous avons décidé de quitter la coalition Déthié Fall. Cette décision, bien que difficile, a été prise dans le souci de rester fidèles à nos valeurs et à notre vision pour notre pays. » Sylla rappelle l’importance de la diversité des opinions dans un système démocratique, soulignant l’engagement de son mouvement à œuvrer pour un avenir meilleur en accord avec leurs principes de transparence, d’intégrité et de développement.

Il invite ses partisans et les citoyens sénégalais à se mobiliser pour les prochaines élections, insistant sur l’importance de faire entendre sa voix lors de ce scrutin crucial. Selon Sylla, l’exercice du droit de vote est essentiel pour choisir des représentants alignés sur les aspirations communes du peuple.

Le choix de rejoindre PASTEF s’appuie sur une analyse politique rigoureuse, explique-t-il. « Après une analyse rigoureuse de la situation politique actuelle et un examen approfondi de nos valeurs et de nos aspirations, nous avons pris la décision de soutenir la Liste PASTEF », précise le communiqué. Il poursuit en soulignant que ce ralliement s’inscrit dans une volonté de promouvoir des politiques axées sur la justice sociale, l’intégrité et le développement durable, des valeurs que PASTEF incarnerait selon lui.

Abdoulaye Sylla conclut en appelant ses sympathisants à soutenir cette alternative politique lors des élections du 17 novembre, convaincu que PASTEF est en mesure de conduire le pays vers un avenir plus équitable et prospère. « Nous sommes convaincus que, sous la direction de PASTEF, nous pouvons construire un pays plus juste, plus solidaire et plus prospère », déclare-t-il, tout en invitant les citoyens à rejoindre son mouvement pour contribuer activement à cette transformation.