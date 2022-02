Le Sénégal a remporté sa première CAN et a reçu le message de la Légende Zidane.

Zinedine Zidane a tenu à saluer le triomphe du Sénégal, dimanche soir, en finale de la CAN.

« 120 minutes intenses de foot et de Fair play. Félicitations au Sénégal et bravo à l’Egypte pour sa prestation », a écrit l’ancien joueur et entraîneur du Real Madrid sur Instagram.

Sadio Mané, la star de l’équipe, a réussi le penalty de la victoire lors de la séance de tirs aux buts (0-0 a.p., 4 t.a.b. à 2).