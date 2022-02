Vainqueur et MVP de la CAN 2021 : Sadio, l’homme qui a tout gagné

Sadio Mané, c’est presque un trophée tous les ans. L’international sénégalais, élu meilleur joueur de la CAN 2022, continue de collectionner les trophées individuels et collectifs depuis son sacre avec Liverpool en Ligue des champions en 2019. En finale, il a permis au Sénégal de remporter son premier titre continental. Ce qui fait de lui le joueur sénégalais le plus titré de l’histoire.

Formé à Génération Foot, avant de filer du côté de Metz, puis Salzbourg et Southampton, Sadio a vu sa carrière prendre une autre tournure quand il a intégré l’effectif de Jürgen Klopp à Liverpool en 2016. Deux ans après son arrivée dans le Mersyside, Mané a permis aux Reds d’atteindre la finale de la Ligue des champions avant de perdre contre le grand Real Madrid (3-1).

La même année 2018, il termine 2ème du Ballon d’Or africain derrière Mohamed Salah. La saison suivante, Sadio remporte et la C1 et le titre de meilleur joueur du continent africain.

En 2019, Mané perd la perd la Premier League devant Manchester City. A l’été de la même année en Egypte, ses trois buts et une passe décisive ont propulsé les « Lions » en finale, avant de perdre devant l’Algérie (1-0).

L’année suivante, ce sera la consécration en Premier League avec un premier titre de champion d’Angleterre depuis 1990.

Ayant tout gagné en club, il ne manquait que la CAN pour entrer définitivement dans l’histoire du football sénégalais et africain. Arrivé au Cameroun en pleine confiance, son but contre le Zimbabwe (1-0) en poule avait permis au Sénégal de terminer premier de son groupe.

En 8ème de finale, il a livré un match héroïque contre le Cap-Vert (2-0), en témoigne son bijou pour l’ouverture du score. Passeur en quart de finale contre la Guinée équatoriale (3-1), Sadio Mané s’est offert un but et une nouvelle passe décisive pour Gana Guèye en demi-finale contre le Burkina Faso (3-1).

En finale, l’attaquant des « Lions » aurait pu libérer les siens dès la 6ème minute, mais son pénalty, provoqué par Saliou Ciss, a été repoussé par le gardien égyptien.

Cette tentative manquée l’a suivi durant toute la rencontre. Heureusement, il s’est racheté lors de la séance des tirs au but, puisque c’est lui qui a marqué le tir au but victorieux. Comme un symbole.

Auteur de trois buts et deux passes décisives dans cette CAN, il a été logiquement élu MVP du tournoi.