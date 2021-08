En ce qui concerne les USA que le Professeur Seydi désigne comme référence en matière de communication incitative à la vaccination, il convient de dire que ce pays figure, dans cette pandémie et au moment où l’on parle, parmi ceux qui ont révélé le plus d’antivax au sein de leur population. Il suffit de considérer les faits pour s’en convaincre. Les USA sont le premier pays de la planète à avoir eu accès aux vaccins, en exerçant une sorte de privilège de priorité au point d’avoir même parfois frustré certains de leurs grands alliés européens. C’est aussi l’un des premiers pays à avoir démarré une campagne de vaccination. Ils ont pu aussi disposer très tôt de suffisamment de doses pour vacciner toute leur population. Pourtant, malgré tous ces avantages et privilèges, bien qu’ayant réuni toutes les conditions matérielles pour une campagne de vaccination rapide et exhaustive, les USA n’ont réalisé à ce jour qu’un taux de vaccination de 50% là où dans leurs projections, ils visaient au moins 75% au mois de juin, pour pouvoir célébrer pleinement la fête nationale du 4 juillet sans masque ni restriction d’aucune sorte. Ainsi, sont-ils eux aussi en train de subir la nouvelle vague si durement qu’ils en reviennent aux restrictions et sont en train de recruter des dizaines d’influenceurs disposant d’une bonne assise sur les réseaux sociaux pour qu’ils fassent la promotion du vaccin auprès de leurs followers. Si la communication de qualité des autorités américaines vantée par le Professeur Seydi avait pour objectif de réduire le scepticisme et de susciter un engouement populaire pour le vaccin, le résultat obtenu est là pour démontrer de manière implacable qu’elle a clairement échoué. Peut-être le Professeur Seydi n’a pas suivi le récent coup de gueule du Président américain Joe Biden qui, dépité de n’avoir pu atteindre les objectifs qu’il s’était fixés dans la vaccination, a accusé les réseaux sociaux de tuer les gens en offrant aux complotistes la possibilité de diffuser leurs messages de désinformation sur les vaccins et d’en détourner ainsi les populations. Facebook qui s’est senti particulièrement visé par la charge du dirigeant américain a aussitôt réagi pour se dédouaner. C’est donc un mauvais exemple que le Professeur Seydi brandit pour asseoir une affirmation plus que contestable.