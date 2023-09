A peine nommé Directeur général de la Lonase, Abdourahmane BALDE part aux trousses de son prédécesseur, Lat DIOP. Après sa prise de fonction, il a décidé de lancer un audit de la gestion de ce dernier.

“La direction générale informe le personnel, l’ensemble des vendeurs et les partenaires de la LONASE, du lancement d’un audit portant sur tous les processus de l’entreprise. A cette occasion, les contrats d’exploitation, les contrats de partenariats et autres conventions seront revus à l’effet d’édifier la direction générale sur les réajustements à apporter“, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Avant de poursuivre: “Cet audit, qui démarre ce 05 octobre 2023, vise également à lever les équivoques entre la masse collectée et le chiffre d’affaires. Les conclusions de cet audit seront transmises à l’autorité et feront l’objet de partage avec le personnel et les autres parties prenantes”