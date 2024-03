Caravane Benno Bokk Yakaar Kolda fait allégeance à AB2024

Kolda dit oui à Amadou Ba. Le Fouladou a répondu à l’appel de l’ancien Premier ministre. Il a noirci de monde la nationale sur plusieurs kilomètres. Chantant, dansant et criant à tue-tête «Amadou Président». Le spectacle se passe de commentaires. C’est tout Kolda qui veut transférer ses forces à AB2024 pour aller à l’assaut des urnes, ce 24 mars. Une marque de confiance. Une réelle complicité entre Amadou Ba et les populations locales.

Debout sur le toit de son véhicule, aux côtés des différents responsables politiques, le candidat de Benno Bokk Yakaar, engage donc une promenade sur plusieurs kilomètres. Poussé en cela par une vague de jeunes, de moins jeunes mais aussi de personnes âgés qui n’avaient d’yeux que pour lui. Une image saisissante et pleine de symbole. Les Koldois sont déterminés. Ils sont engagés derrière BBY et son candidat.

Entouré des différents leaders locaux, Amadou Ba, en prenant la parole a appelé les fils de Kolda à l’unité pour qu’ensemble avec le prochain gouvernement, poursuivre la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent. L’ancien Premier ministre, a en outre magnifié et remercié les populations pour leur mobilisation qui se passe de commentaires. Il déclare par ailleurs qu’il «n’y pas de place au bavardage et aux injures. Nous avons un programme, et nous allons l’exécuter ». Ajoutant au passage que tous les engagements de l’Etat du Sénégal seront respectés par le gouvernement qu’il mettra en place ».

À coup sûr, si le Fouladou manifeste autant d’intérêt pour Amadou Ba et la Coalition qui le portent, c’est sans doute, du aux avancées notoires enregistrés dans le département ces douze dernières années.

La mouvance présidentielle (BBY) dont Amadou Ba est le porte étendard y a réalisé ce qu’aucun pouvoir n’a fait auparavant. Il a réhabilité les axes Kolda-Tanaff et Kolda-Koukane, reconstruit le pont de Kolda, enrôlé 112646 famille à la Cmu et offert 10657 bourses de sécurité familiale. L’aménagement de la boucle, route du Fouladou et la construction de l’axe Médina Pakane-Biaro sont également devenus une réalité.

Grâce au concours de la Der et du Fongip, 2,223 milliards FCFA ont été injectés dans les activités des jeunes et des femmes du département.