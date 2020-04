Le Marché Ocass de Touba pourrait être fermé dés mardi

Le gouverneur de la région de Diourbel (centre), Gorgui Mbaye, a annoncé la fermeture probable du marché Ocass de Touba, en vue de sa désinfection par le service régional de l’hygiène. ‘’La fermeture du marché Ocass va avoir lieu probablement demain (mardi), pour quelques jours, voire une semaine. C’est indispensable, on va le fermer pour le désinfecter. C’est une mesure très forte qu’il faut prendre’’, a-t-il dit à l’APS. Selon M. Mbaye, les commerçants se sont mis d’accord avec les autorités administratives sur la fermeture du marché. ‘’Le préfet de Mbacké a convoqué les délégués du marché à une réunion. Et ils sont favorables à la mesure. On ne les a pas mis devant le fait accompli, et c’est une démarche conforme à ma philosophie’’, a expliqué Gorgui Mbaye.

Les commerçants et les autres usagers du marché doivent rester chez eux pendant la désinfection du marché, qu’ils regagneront lors de sa réouverture, selon M. Mbaye. ‘’Pour l’instant, tout dépend de l’évolution de la maladie. S’il y a un recul net, ce n’est pas la peine de restreindre la mobilité. Mais si nous constatons que les choses empirent, on va forcément se limiter aux commerces essentiels’’, a précisé le gouverneur. La rigueur sera également de mise pour le respect des mesures prises pour le secteur des transports, pour éviter toute surcharge de passagers.

‘’Pour les véhicules, nous veillerons à ce que la moitié du chargement soit respectée et que les gens disposent de masques. Cela aussi est obligatoire’’, a souligné Gorgui Mbaye. Les cas de Covid-19 causés de la transmission communautaire se sont multipliés durant ces derniers jours à Touba. Ils ont été recensés, pour la plupart, au marché Ocass.