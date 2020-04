LE PRÉSIDENT DE MADAGASCAR ANNONCE UN REMÈDE MIRACLE CONTRE LE CORONAVIRUS

Madagascar annonce par la voix de son président Andry Rajoelina, avoir trouvé un remède préventif et curatif contre le nouveau coronavirus. Il s’agit d’une boisson à base d’Artemisia annua.

À travers un message détaillé posté sur les réseaux sociaux, Rajoelina affirme que le remède traditionnel conçu par des chercheurs malgaches de l’institut malgaches de recherche appliquée (IMRA) sera lancé ce lundi après des essais concluants. Délivrée sous forme de tisane, la recette miracle est dénomée « Covid Organics ». « Madagascar produit la plus grande quantité et la meilleure qualité d’Artemisia annua en Afrique, s’est réjoui Andry Rajoelina. Cette plante est déjà utilisée dans la lutte contre la malaria et la fièvre. Le Pr Albert Rakoto Ratsimamanga, fondateur de l’IMRA, a été le premier à l’étudier sur le territoire. »

Le président malgache a également annoncé la production du remède à grande Échelle, et le déconfinement progressif de son pays à compter de ce lundi entre 6h et 13h pour progressivement permettre un retour à la normale des activités dans les prochains jours.