L’attaquant portugais Gonçalo Ramos rejoint le PS

L’attaquant portugais Gonçalo Ramos a rejoint le PSG au titre d’un emprunt jusqu’à la fin de la campagne suivante avec option d’achat, a annoncé lundi le club de la capitale dans un communiqué de presse.

Ramos (22 ans), qui a joué à Benfica Lisbon, son club d’entraînement, devient la huitième recrue d’été de Paris après les défenseurs Milan Skriniar et Lucas Hernandez, le milieu de terrain Manuel Ugarte et Cher Ndour, devants Marco Asensio et Lee Kang-in et le gardien Arnau Tenas.

Grande espérance pour le football portugais, le centre avant (7 sélections, 4 buts) avait brillé au cours de la dernière Coupe du monde en 2022, se démarquer par un triplé dans la huitième finale contre la Suisse (6-1) où il a été préféré à la superstar Cristiano Ronaldo dans le onze de départ. C’était sa première participation en équipe nationale.

Il faisait déjà partie de la formation du PSG la saison dernière avant de réaliser le meilleur exercice de sa carrière avec 27 buts et 12 passes avec Benfica, toutes les compétitions réunies, et un titre de champion portugais.

“Je me suis produit au Paris Saint-Germain durant cinq ans. J’ai marqué 109 buts. Aujourd’hui, c’est votre tour d’écrire l’histoire du Paris Saint-Germain. Bienvenue dans notre club“, a déclaré l’accueillir ce soir, son compatriote et ancien joueur du PSG Pedro Pauleta, en vidéo sur les réseaux sociaux du club parisien peu de temps avant son arrivée officielle.

Avec l’arrivée de Ramos, le PSG a pris possession du très recherché N.9 après l’échec du dossier Harry Kane, qui était très proche de rejoindre le Bayern de Munich. Ce transfert a de nouveau été facilité par la proximité entre le “football advisor” du PSG, Luis Campos, et le représentant du joueur, le super-agent portugais Jorge Mendes, qui a placé beaucoup de ses poulains à Paris au cours de l’année écoulée grâce à ses liens avec son compatriote.