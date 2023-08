Fusillade du marché de Mbour : le tueur vit l’enfer à la prison de Thiès

L’auteur de la fusillade du marché central de Mbour, du 12 décembre 2022, un drame qui avait fait deux morts et six blessés, le ressortissant guinéen Aly Kouyaté, séjourne toujours en prison. Il est détenu à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès (MAC) où il vit un calvaire, d’après L’Observateur.

Le journal signale que les déboires de Aly Kouyaté en tant que prisonnier ont débuté à la maison d’arrêt et de correction de Mbour où il était détenu juste après son placement sous mandat de dépôt. Il sera finalement transféré à Thiès pour éviter que certains de ses codétenus qui voulaient en finir avec sa vie, atteignent leur objectif. Ces derniers, renseigne Libération, ne lui pardonnent pas la fusillade.

Ce transfert, n’a rien arrangé pour Aly Kouyaté. Sa situation ne s’est pas améliorée à la MAC de la Cité du Rail. Sur place aussi, certains prisonniers, au courant des raisons de son incarcération, lui en veulent à mort. Et ont choisi de lui mener la vie dure.

Sa situation est d’autant plus compliquée car il cohabite avec de redoutables gangsters au sein du quartier «Haute surveillance» de la prison, l’endroit réservé aux grands délinquants. L’Observateur rapporte que ce dernier est souvent pris à partie dans de violentes bagarres.

Pour ne rien arranger, Aly Kouyaté a perdu le seul soutien qui lui restait au Sénégal, son épouse. Cette dernière vit à Thiès avec leurs enfants, dans certaines difficultés. Le journal rapporte que le détenu vit mal la situation.

Son frère, lui, est placé sous mandat de dépôt dans le cadre de l’enquête sur la même affaire. Lors d’une perquisition chez lui à Thiès, les enquêteurs sont tombés sur des motos appartenant à Aly Kouyaté. Il est en prison pour association de malfaiteurs.

Le ressortissant guinéen n’arriverait pas à expliquer son acte. D’après L’Observateur, il est persuadé que ses parents lui ont jeté un sort. Ce qui l’aurait poussé, croit-il savoir, poser cet acte à Mbour en décembre 2022.

La cause de son malheur.

Rappelons que le jour des faits, Aly Kouyaté s’est présenté dans la boutique de Ndiaga Ndiaye au marché central. Il lui tend un billet de 10 000 francs CFA. Ce dernier remarque que c’est un faux et le lui fait remarquer. Le mis en cause s’emporte. Le ton monte et il dégaine son arme et tire deux balles.

Touché à la poitrine et à l’abdomen, Ndiaga Ndiaye s’écroule. Panique dans la boutique où il y avait d’autres clients. Pour échapper à la furie des témoins, Aly Kouyaté sort et tire trois coups de sommation. Dans sa fuite, il croise Ngagne Cissé, un autre commerçant. Ce dernier prend une balle à la poitrine ? Au moment où la victime cherche à ramasser une pierre pour riposter, elle est achevée d’un tir au cou.

Manque de bol pour lui, le tueur glisse dans une flaque d’eau et se retrouve par terre. Il est sauvé d’un lynchage à mort par l’intervention de la police. Entretemps, il avait blessé six personnes dont un vieux de 73 ans