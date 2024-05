Lancement Officielle de l’Atlas des Pesticides/Sénégal

Ce matin, à l’Institut Confucius de Dakar s’est tenue une Journée Nationale de la Réflexion sur les Enjeux et les Risques liés à l’Utilisation des Pesticides Chimiques de Synthèse au Sénégal par la Fondation Heinrich Böll et Enda Pronat.

La Journée nationale de la réflexion sur les enjeux et les risques liés à l’utilisation des pesticides chimiques de synthèse au Sénégal était une occasion importante pour sensibiliser le public aux dangers potentiels de ces produits et pour promouvoir des alternatives plus durables et respectueuses de l’environnement.

Dans la foulée, le représentant de Enda Pronat et la Directrice du Centre de Formation Phytosanitaire de la Direction de Protection des Végétaux ont largement revenu sur les risques des pesticides chimiques et ainsi que sur comment les utiliser.

La réflexion sur les enjeux et les risques liés à l’utilisation des pesticides chimiques de synthèse au Sénégal est cruciale pour plusieurs raisons.

A en encore toujours les intervenants, ces pesticides sont pleines d’impacts. Elles peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine, en particulier pour les agriculteurs qui les utilisent régulièrement. En outre, ils entraînent une contamination des sols, de l’eau et des aliments, affectant ainsi l’environnement et la biodiversité.

D’ailleurs, leur utilisation excessive peut contribuer à la résistance des ravageurs aux pesticides, rendant ainsi les méthodes de lutte moins efficaces à long terme.

Cela soulève également des questions sur la durabilité de l’agriculture et la nécessité de promouvoir des pratiques agricoles plus adéquates à l’environnement.

La réflexion sur ces enjeux permet de développer des stratégies pour réduire l’utilisation des pesticides chimiques de synthèse et pour encourager l’adoption de méthodes alternatives plus durables et sûres à l’image des pesticides biodégradables, avancent-ils.