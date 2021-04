L’ambitieux programme «XËYU NDAW ÑI» a été encore au centre des débats du Conseil des ministres de ce mercredi 28 avril après le Conseil présidentiel du jeudi 22 avril dernier. Selon L’AS, le président de la République a rappelé au Conseil avoir adressé neuf (09) directives au gouvernement en vue d’intensifier le déploiement national du Programme d’urgence pour l’Insertion et l’Emploi des jeunes, doté de quatre cent cinquante (450) milliards de FCFA, pour les années 2021,2022 et 2023.

Macky Sall a signalé l’urgence de déclencher les opérations de recrutement des soixante-cinq mille (65000) jeunes à partir du mois de mai 2021, après l’adoption par décret du dispositif relatif à la mise en place du «Pôle Emploi et Entreprenariat» au niveau de chaque département qui va regrouper, sous l’autorité du Préfet, la représentation de toutes les entités publiques concernées (ANPEJ, 3FPT, DER/FJ) soutenus par le FONGIP, l’APIX et d’autres structures d’encadrement en fonction des besoins.

Rappelant la nécessité d’une supervision efficace et d’un suivi-évaluation mensuel des actions du programme «XËYU NDAW ÑI», le chef de l’État a demandé aux ministres chargés de l’Emploi et de la Jeunesse, co-présidents du Comité permanent du Conseil national pour l’Insertion et l’Emploi des Jeunes (CNIEJ), de réunir, tous les quinze (15) jours -en relation avec les ministres l’Économie, des Finances et le ministre Secrétaire général de la Présidence- cette instance.