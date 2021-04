le petit Elijah, 3 ans, tué par balle à son goûter d’anniversaire

Le garçon aurait été victime d’une balle perdue. La police s’est lancée dans d’intenses recherches alors que le pays tout entier est sous le choc. Une jeune femme de 21 ans a aussi été blessée.

L’horreur. C’est le mot qui revient le plus, ce mardi, dans les médias américains qui évoquent la terrible mort d’un petit garçon de trois ans, tué par balle lors de son propre goûter d’anniversaire. La police de Miami recherche activement des informations sur le meurtre du petit Elijah LaFrance. Il a vraisemblablement été fauché par une balle perdue samedi à la fin de la fête dans la banlieue de Miami, quand des individus « équipés de plusieurs armes semi-automatiques, dont un fusil » ont ouvert le feu sur la maison, alors que ses parents et d’autres membres de sa famille « nettoyaient le jardin », a détaillé la police.

L’enfant « a été transporté à l’hôpital, où il a succombé à ses blessures », a-t-elle précisé. La prime pour toute information permettant d’arrêter les suspects a été relevée lundi à 15 000 dollars. Elijah, qui allait avoir 4 ans dans quelques jours, fêtait son anniversaire avec un autre enfant, selon ses proches cités par les médias locaux. « La police a déclaré qu’une altercation s’était produite devant une maison louée pour une fête, peu après 20 heures. Quelqu’un a alors sorti une arme à feu et a commencé à tirer pendant la fête. Un voisin qui vit juste à côté de la maison a déclaré à NBC 6 qu’ils étaient chez eux lorsque la fusillade a eu lieu et a déclaré avoir entendu 20 à 30 coups de feu – dont l’un a frappé sa voiture. Il a également déclaré que son colocataire avait vu l’homme qui avait tiré », annonce NBC.

L’oncle de la victime a déclaré au média local CBS qu’il aurait aimé être à la place de son neveu « parce que [j’ai] vécu assez longtemps. Il ne pouvait même pas dire maman et papa », pleure-t-il. Elijah n’est pas le premier enfant pris entre deux feux lors d’une fête à Miami-Dade. En janvier, Chaussidy Sanders, 6 ans, a été tué. L’année dernière, Alana Washington, 7 ans, a été tuée dans une fusillade en voiture. Après une baisse des homicides ces vingt dernières années, le comté a connu une augmentation l’année dernière, avec une victime sur quatre âgée de 21 ans ou moins. « Il n’y a pas de mots pour décrire l’immense perte et la colère que ressent notre communauté.

Nous ferons tout ce que nous pouvons pour traduire ce meurtrier en justice et nous devons nous tenir ensemble pour exiger la fin de ce cycle de tragédie », a tweeté la mairesse de Miami, Daniella Levine Cava. Lundi, un rassemblement de soutien et de colère s’est organisé devant la maison où l’enfant a perdu la vie. « Les cercueils deviennent de plus en plus petits », a déclaré un participant, tenant une pancarte disant : « Assez, c’est assez ». « Nous venons ici chaque week-end pour la mort d’un enfant », rapporte toujours CBS Miami.