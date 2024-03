Lamb : Talfa v Youssou Ndour, l’autre gros duel du 1er mai

Pour accompagner le grand combat entre Franc et Bombardier (1er mai), Jambaar Productions a mis sur pied le choc parcelles – Guédiawaye qui opposera Talfa (Door Doorat) à Youssou Ndour de l’école de lutte Balla Gaye.

Le 1er mai 2024, Talfa l’espoir des parcelles assainies fera face à celui de Guédiawaye,Youssou Ndour. Un combat au goût d’une revanche par procuration entre Balla Gaye 2 et Modou Lô. Auteur de 12 victoires en 15 combats, le fils de feu Balla Gaya 1 a ainsi la lourde tâche de mettre fin à l’invincibilité du lutteur de Door Doorat qui comptabilise six victoires en six combats. Après avoir arrêté Mor Kang Kang la saison dernière, Youssou Ndour semble être en mesure de stopper la belle dynamique de Talfa et il en a déclaré l’intention lors du “face to face” ce dimanche. “J’ai battu Blin D qui est son ami et il subira le même sort. Je suis sûr de ma victoire contre Talfa et je vais même le corriger avant de le battre” a t’il juré.