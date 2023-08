L’Algérie apporte une réponse à la crise au Niger : une transition de six mois

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a présenté un plan pour mettre fin à la crise au Niger. Le projet prévoit une transition de six mois, une solution qu’il a présentée à la presse mardi.

Le général Abdourahamane Tchiani a proposé une transition de trois ans, mais d’après Ahmed Attaf, le processus pourrait être achevé dans six mois, pour empêcher le putsch de devenir un fait accompli. Durant cette période transitoire, des débats politiques sont prévus, auxquels toutes les parties seront invitées.Ces échanges seront conduits par une autorité civile choisie sur une base consensuelle et acceptée par l’ensemble des partis politiques. Le but consiste à rétablir l’ordre constitutionnel dans le pays.

Dès le début de la crise nigérienne, l’Algérie s’est clairement opposée à une intervention militaire, déclaration de position de son président et du ministre des Affaires étrangères. Ahmed Attaf a mis l’accent sur les effets désastreux de la force, qui pourraient pousser des milliers de Nigérians à migrer et faire de la sous-région un terrain propice au terrorisme et au crime organisé. Avec cela en tête, La semaine dernière, il s’est rendu en mission au Nigeria, au Bénin et au Ghana afin de convaincre ses homologues de choisir une solution pacifique.