AFRICAN ACHIEVERS AWARDS, LONDRES

L’Afrique des esprits et des talents

Pendant des siècles, l’Afrique a produit les leaders les plus innovants et les plus inspirants avec une influence et un impact mondial. Aujourd’hui, la plupart des jeunes talents qui fréquentent les meilleures universités du monde occidental sont d’origine africaine.

African Achievers Awards (AAA) est l’un des pionniers et organismes de récompense et de réputation les plus prestigieux d’Afrique, qui honore justement ces grands accomplissements africains – y compris les dirigeants africains, les jeunes accomplis, les bâtisseurs communautaires et les chefs d’industries – dont les efforts ont eu un

impact significatif sur l’accomplissement de cette Afrique de nos rêves.

Basée à Londres et plébiscité pour son sérieux pas SABS, CNN, FORBES, AYV, THE GUARDIAN, l’African Achievers Awards a récompensé près de 300 personnalités de 60 nationalités différentes qui, de manière désintéressée, consacrent leur temps et

leurs talents à la construction d’une communauté plus forte.

Le lauréat

Actuel directeur général de l’Agence sénégalaise de la Reforestation et de la Grande

Muraille Verte, Monsieur Oumar Abdoulaye Bâ, est réputé être à la fois modeste et

un professionnel accompli connu pour son pragmatisme, son franc-parler et son

courage dans la prise de décision. M. BA est ingénieur de conception, titulaire d’un

brevet d’invention et d’un exécutive master en intelligence collective de l’Université

Mohammed VI Polytechnique et doctorant en « relations internationales et diplomatie ».

M. Ba a occupé les fonctions de chargé de mission du Garde des Sceaux, Ministre de

la Justice, de conseiller technique à la Primature et de Conseiller spécial à la

Présidence. En mars 2022, il a été nommé directeur général de l’Agence sénégalaise

de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte (ASERGMV).

M. Ba a contribué activement à des projets de recherche universitaires et à des

publications sur l’intelligence collective. Il a reçu plusieurs distinctions, dont le Prix

d’Excellence Booz Allen Hamilton et le récent prestigieux African Achievers Awards

à Londres.