Kolda: BBY veut contrer la mobilisation de Yewwi-Wallu Sonko attendu…..

Un mercredi de tous les dangers à Kolda. Dans le cadre de la campagne en vue des élections législatives du 31 juillet prochain, le leader de l’Inter-coalition Yewwi-Wallu est attendu ce mercredi dans la capitale du Fouladou.

Ousmane Sonko et son équipe de campagne seront en caravane dans les rues de la ville de Kolda. Et cela passe par la mobilisation des militants et militantes de cette inter-coalition. Mais déjà, la coalition BBY de Kolda a prévu aussi une caravane a travers les artères de la ville. A en croire un des responsables de cette coalition au pouvoir, “BBY va organiser une contre mobilisation pour faire passer inaperçu Sonko au Fouladou. Notre groupe a les moyens nécessaires pour empêcher à la délégation nationale de l’Inter-coalition Yewwi-Wallu de dérouler son programme dans la ville de Kolda“.

Du côté des camarades de Ousmane Sonko au Fouladou, on sonne la mobilisation avec des tee-shirt, casquettes, drapeaux et bracelets à l’effigie de cette inter-coalition.

Au siège du parti Pastef-Les-patriotes, c’est l’effervescence et les militants sont dans la fièvre de l’événement à quelques heures de la venue du leader de l’opposition à qui ils promettent de réserver un accueil chaleureux. Et Mamadou Lamine Dianté de Yewwi-Wallu d’avertir que personne n’ose saboter la caravane de ses leaders dans les rues de Kolda. A voir de plus près, les militants de Yewwi-Wallu sont déterminés à dérouler le tapis rouge au maire de Ziguinchor et sa suite; au même moment, BBY se mobilise et prépare aussi sa caravane. Comme qui dirait que le pouvoir et l’opposition seront au même endroit et à la même heure pour chacun sa caravane.

Certains observateurs de la scène politique voient en cela une tentative de sabotage de BBY qui veut laver son affront après le passage mitigé de Mimi Touré à Kolda.