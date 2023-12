Khalifa Sall répond à ses détracteurs : « Si je voulais me rapprocher du pouvoir… »

Khalifa Sall répond à ceux qui l’accusent d’avoir trahi la coalition Yewwi Askan Wi. Il n’en rien selon le leader de Taxawu Sénégal, qui estime que la charte de Yewwi Askan Wi lui permet de participer au dialogue national.

Khalifa Sall confie qu’il a reçu plusieurs propositions pour rejoindre la mouvance présidentielle, mais il a toujours refusé.

« Si je voulais me rapprocher du pouvoir, je l’aurais fait depuis longtemps. Les propositions et les possibilités n’ont pas manqué. Pourquoi attendre maintenant pour me rabibocher avec le pouvoir ? J’ai été victime d’une grande injustice dans le passé, mais je redis encore qu’il n’y a pas de place ni pour la rancune ni pour la rancœur dans mon cœur et dans mon esprit« , a déclaré l’ancien maire de Dakar, note le journal Enquête.

Le candidat à l’élection présidentielle d’affirmer que c’est l’intérêt supérieur du Sénégal, qui le guide. Il a ainsi répondu au dialogue national, afin de participer à la présidentielle 2024.

« La charte de Yewwi fait de ma participation à la Présidentielle une exigence. Si cette participation doit passer par un dialogue politique public et ouvert à tous, je ne vois pas pourquoi on devrait me dénier ce droit. D’autant plus que rien ne m’a été proposé en retour pour satisfaire cette exigence. Le souci du Sénégal est ma seule boussole« , a fait savoir Khalifa Sall.