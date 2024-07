Khady Diène Gaye sur les JO: ‘’Toute somme allouée à cette compétition ira… ‘’

Le ministre des Sports a présidé ce samedi, le panel de l’Association nationale de la presse sportive (Anps) sur les préparatifs des Jeux olympiques Paris-2024. Une compétition que la patronne du sport sénégalais avait déjà placé à son arrivée à la tête du département parmi les dossiers prioritaires urgents. pays.

‘’C’est tout une économie qui tourne au tour du sportif et le gouvernement du Sénégal accorde une importance capitale à ce secteur. Quand je suis arrivée au ministère des Sports, j’ai fait des JO un dossier urgent et prioritaire, même si on sait que les jeux olympiques se préparent dans la durée’’, lance-t-elle.

Le ministre des Sports compte ainsi réserver la totalité du budget alloué à cette compétition aux athlètes, même si son département est confronté à des problèmes financiers pour la gestion des compétitions internationales.

‘’Le budget des compétitions internationales pour 2024 a été totalement dépensé à mon arrivée au ministère. Mais le Premier ministre a donné des instructions pour préparer les JO. Toute somme qui sera alloué aux ministères pour cette compétition ira aux athlètes. Le Sport est financé par l’argent du contribuable. Donc toute somme destinée à ce secteur doit servir jusqu’au dernier centime au sport et aux athlètes’’, rassure-t-elle.