Mauritanie : Arrestation de Mohamed Meissara Samba, cadre du mouvement IRA, après des propos jugés offensants

La police mauritanienne a procédé, tôt dans la matinée du mardi 8 avril 2025, à l’arrestation de Mohamed Meissara Samba, haut responsable du mouvement abolitionniste IRA (Initiative pour la Résurgence du mouvement Abolitionniste). Il occupe actuellement le poste de président de la commission de recensement au sein de l’organisation. L’interpellation s’est déroulée dans la moughataa de Teyarett, située à Nouakchott-Nord.

Selon plusieurs sources, cette arrestation fait suite à des propos tenus par le militant la veille, lors d’un sit-in organisé par l’IRA sur la Place de la Liberté à Nouakchott. Dans des vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux, Mohamed Meissara Samba est entendu qualifiant le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ainsi que les ministres de l’Intérieur et de la Justice de « insectes » — des déclarations perçues par les autorités comme outrageantes et attentatoires à la dignité des institutions de l’État.

Ce nouvel épisode intervient dans un contexte de tensions accrues entre le mouvement IRA et le gouvernement mauritanien. L’organisation, connue pour son engagement contre les discriminations et l’esclavage, multiplie les critiques à l’encontre des politiques publiques, qu’elle juge discriminatoires et insuffisamment réformatrices.

De leur côté, les autorités rappellent que la liberté d’expression demeure un droit fondamental garanti par la Constitution, tout en soulignant que celle-ci ne saurait couvrir les propos incitant à la haine ou portant atteinte aux symboles de l’État.

L’affaire suscite d’ores et déjà de nombreuses réactions, tant au sein de la société civile que des observateurs internationaux, qui suivent de près l’évolution du climat politique et des droits humains en Mauritanie.