Kewoulo découverte: Immersion au cœur de ces villages de Tamba ou vivre est un vrai casse tête

Situés dans le l’arrondissement de Makacolibantang, commune de Niani Toucouleur, région de Tambacounda, les villages de Kounthiaw, Barrocounda, Cissécounda et Sao, rencontrent de nombreux difficultés.

En effet, les populations de ces localités situées à quelques kilomètres de la frontière entre le Sénégal et la Gambie, en plus de leur position très enclavée qui semble les isoler du reste du pays faute de routes praticables, peinent à s’éclairer la nuit ou à mener des activités nécessitant une alimentation ou un branchement électrique à cause du manque d’électricité qui sévit dans la zone.

À ces manquements précités, s’ajoutent les problèmes liés à l’accès aux structures de santé. Selon nos interlocuteurs des villages de Kounthiaw et Cissécounda, pour évacuer un malade en cas d’urgence vers Makacolibantang, les charrettes ou motos Jakarta restent et demeurent les seuls moyens. Les voix autorisées du jour informent que la seule ambulance présente dans la zone n’est tout le temps pas disponible pour répondre au besoin de l’heure ou qu’elle accuse souvent du retard à arriver à temps à cause de l’état de dégradation très avancé de la route qui relie les villages concernés. L’accès à l’eau potable est aussi un véritable casse tête pour les habitants du village de Cissécounda obligés de partager le seul puits du village avec leur bétail en période de sècheresse.

Ce manque du liquide précieux constitue aussi un lourd fardeau pour les agents du poste de santé contraints de puiser dans le puits dont l’hygiène et la propreté de l’eau ne laisse aucune garantie pour un traitement sain et sans risque de contamination des patients.