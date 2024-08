« Cher gouvernement néocolonial français, merci pour votre imbécilité ». C’est par cette phrase que l’activiste Kemi Seba a conclu un long post facebook annonçant la décision de la junte nigérienne de lui accorder un passeport diplomatique. Inutile de rappeler que l’influent orateur avait été déchu de sa nationalité française début juillet par le gouvernement de Gabriel Attal.

En me « persécutant, ils ont contribué involontairement à me renforcer »

Pour lui, l’acte posé par Paris avait clairement pour but de « limiter ses déplacements et ainsi freiner la portée de ses actions anticolonialistes ». Mais, en le « persécutant », les « autorités françaises, ont une fois encore contribué involontairement à (le) renforcer », puisque le « général révolutionnaire et visionnaire Abdourahmane Tiani , chef de l’Etat du Niger, accompagné des valeureux membres du CNSP, lui a octroyé ce ( passeport diplomatique) ». Une reconnaissance claire du “combat qu’il mène depuis 25 ans pour l’Afrique et ce, au péril de (sa) vie”.

« Continuer, plus encore qu’auparavant à propager le panafricanisme aux quatre coins du monde »

Kemi Seba présente le document officiel comme un “symbole puissant pour les Africains”; un symbole “qui témoigne de l’existence d’une dynamique panafricaniste fondamentale”.

L’activiste promet de tout faire pour « continuer, plus encore qu’auparavant à propager le panafricanisme aux quatre coins du monde » puisque c’est son « projet de vie ».