Kébémer : plus de 180 millions F CFA débloqué par PACASEN pour la réhabilitation du stade municipal

La commune de Kébémer a reçu, ce lundi matin, le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires, Modou Diagne Fada, et une mission du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN). Celle-ci était composée du coordonnateur du Pacasen et du directeur général de l’agence de développement municipal (A.D.M.).

La visite s’inscrit dans le cadre d’une tournée d’information et de communication pour rencontrer les communes pilotes et les acteurs. La délégation, conduite par le ministre Modou Diagne Fada, a visité le stade municipal de Kébémer.

“Dans le cadre du projet de réhabilitation et de rénovation du stade municipal de Kébémer, le PACASEN a mis plus de 180 millions F CFA pour soutenir la réalisation d’une pelouse, d’une piste d’athlétisme, d’une grille de protection et la rénovation des tribunes”, informe le ministre des Collectivités Territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires, Modou Diagne Fada.

“La mairie de Kébémer a, également, participé à hauteur de 40 millions F CFA pour accompagner ce processus”, affirme le ministre qui salue cette forme de collaboration entre l’état central et la commune.

Modou Diagne Fada a vivement remercié le maire de Kébémer pour avoir orienté les fonds du PACASEN vers la jeunesse et le sport qui constituent selon lui deux segments importants dans la vie d’une commune.

Le ministre a exprimé toute sa satisfaction du niveau d’exécution des travaux de réhabilitation du stade municipal de Kébémer.

Il faut noter que dans la commune de Kébémer, le PACASEN a largement contribué à la réalisation de plusieurs infrastructures sociales de base comme l’aménagement d’un abattoir, d’un espace vert, la construction de stands du marché hebdomadaire, de deux salles de classe à l’école 9 et 10, deux autres salles de classe à l’école Mbassine, ’extension d’un réseau électrique dans les quartiers de Diamaguene Galla Darou, l’église de Mbassine, entre autres.