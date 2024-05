Le bureau des relations publiques de la police a décidé de briser le silence et se prononcer sur la gênante affaire de « corruption présumée de policiers» à Kébémer, dans le nord du pays.

Contrairement à la version servie par la presse de ce jour, qui a fait état de policiers ripoux qui auraient demandé de l’argent à la fille de l’ancien ministre, Mansour Faye, pour lui éviter des démêlés judiciaires, «c’est Aïssatou Faye qui aurait offert gracieusement la somme de 300.000 F CFA aux fonctionnaires après que ces derniers “au cours d’un contrôle routier auraient découvert une fortune estimée à plus de 21 millions de F CFA dans le véhicule conduit par la jeune dame.”

Selon le communiqué du Bureau des relations publique de la police, “c’est le 25 avril, vers 13 heures que les policiers du commissariat central de Kébémer ont reçu la visite de la nommée Aissatou Faye qui était venue se plaindre d’une extorsion de fonds d’une valeur de 300.000 F CFA dont elle aurait été victime de la part de policiers préposés à la circulation, le mardi 23 avril, vers les coups de 15 heures.”

Interpellée par ces fonctionnaires sur la provenance de ce gros montant sans aucune justification et craignant d’avoir des ennuis judiciaires, puisque les limiers lui ont fait savoir qu’elle n’avait pas le droit de circuler avec un tel montant, elle aurait volontairement décidé de donner la somme de 300.000 F CFA pour ne pas être inquiétée. Pour rappel, cette même Aïssatou Faye, inconnue du grand public, a fait irruption dans la vie des Sénégalais au cours d’un reportage à la BBC où on la voit dans un enclos plein de vaches de race, des bovins très chers et peut être trop couteux pour une jeune bergère sous les tropiques. Aussi, cette jeune fille à l’origine de ce scandale est la fille du grand frère de l’ancienne Première Dame du Sénégal, Marième Faye Sall.

Informé de cette situation qui vient jeter le discrédit sur tout un corps, le commissaire a ouvert une enquête qui a permis d’identifier les policiers impliqué dans ce scandale. “Interrogés au cours de l’enquête disciplinaire ouverte par le chef de la circonscription, “les policiers ont reconnu avoir bel et bien reçu la dite somme des mains de Aïssatou Faye. Mais, ils ont déclaré qu’elle leur a offert gratuitement la somme.” Suspendus avec effet immédiat, les policiers qui font l’objet d’une enquête disciplinaire sont actuellement en arrêt de rigueur dans une salle de coercition.