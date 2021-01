Pour échapper aux assauts sexuels de son oncle Bassirou S, l’élève en classe de CM², K.S fugue de chez ses parents sis à Pikine Rue 10 pour atterrir au quartier Darou Thioub de Jaxaay.

N’eut été la vigilance M.M Mbaye, elle se serait perdu. En effet, M. Mb, qui a rencontré la fille dans ce quartier, tard dans la nuit l’a interpellé avant d’essayer de la conduire chez ses parents.Mais à leur arrivé devant la demeure, la gamine refuse d’entrer dans la maison, rapporte le quotidien les échos. C’est ainsi qu’il la conduit au commissariat de police de l’arrondissement de Pikine.

Sur les lieux, l’enfant se confia aux limiers. Elle déclare avoir fugué, parce qu’elle ne voulait plus coucher avec son tonton, qui lui avait proposé 2000f pour se satisfaire, ce jour. Elle ajoute que ce dernier l’avait violé à deux reprises et qu’elle en avait parlé à sa mère.

Devant les enquêteurs, sa mère a confirmé les dires de son enfant. Les conclusions d’un gynécologue parlent d’«une perte hyménale consécutive à des manœuvres sexuelles antérieures». Interrogé, Tonton Bassirou a réfuté les accusations de sa nièce et jure sur tous ses saints n’avoir jamais couché avec celle-ci. Il a été malgré tout placé en garde à vue et présenté, hier, devant le procureur du Tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye pour viol et pédophilie par une personne ayant autorité.