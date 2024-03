Karim Konaté, héros du RB Salzbourg, cloue Klagenfurt en Bundesliga autrichienne

L’ex-joueur de l’ASEC Mimosa, Karim Konaté, a brillé lors de la confrontation entre le RB Salzbourg et Klagenfurt pour le compte de la 21e journée du championnat autrichien. Remplaçant au coup d’envoi, son entrée à la 73e minute a rapidement porté ses fruits, le jeune attaquant ivoirien trouvant le chemin des filets seulement 46 secondes après son apparition sur le terrain.

Exploitant une mésentente de la défense adverse, Konaté a su se saisir du ballon pour inscrire d’une frappe gauche le seul but de la rencontre à la 74e minute. Sa célébration a été partagée avec l’un de ses supporteurs de choix, Oumar Diakité, son partenaire en sélection et ancien coéquipier. Avec désormais 10 buts et 2 passes décisives en 19 matchs, sa performance s’avère cruciale pour sa formation en Bundesliga autrichienne.