Pathé Keïta (Président GBA) : « On a longuement travaillé pour avoir ces bons résultats »

Guédiawaye Basket Academy communément appelé GBA promu cette année en National 1 Féminin et Masculin, fait un magnifique début de saison. En Filles, l’équipe disputera les demi-finales de la Coupe de la Ligue contre la Jeanne d’Arc et chez les Garçons, ils croiseront l’USO au dernier carré de la Coupe Saint Michel.

Le promu enchaine les bons résultats match après match, et selon le patron du GBA à savoir Pathé Keïta ces bonnes performances s’expliquent par un long travail, il a fait savoir au micro de Wiwsport : « On n’a pas encore disputé beaucoup de matchs, mais Dieu a fait que nous obtenons de très bons résultats pour l’instant et je peux dire c’est un long travail qui a amené aujourd’hui tous ces bons résultats. On garde la tête sur les épaules c’est un championnat, je ne dirai pas que nous sommes des outsiders mais on vient d’accéder dans l’élite, l’objectif c’est jouer le maintien. »

Avant de poursuivre : « Ici c’est une académie et on le dit aux joueuses et joueurs, ils sont venus pour qu’on puisse les développer mettre en eux une valeur ajoutée qui leur permettra d’avoir de bonnes opportunités au niveau du pays ou à l’étranger c’est avec ce travail que les résultats suivent. Pratiquement on s’entraine minimum deux fois, parfois trois fois par jour. Concernant le staff nous avons beaucoup investi, on a huit entraineurs qu’on prend tous en charge, bref on a plus investi sur le staff technique et sur la logistique », décale-t-il.