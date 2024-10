Kaolack : Le DG de la Sonacos annonce la reprise des activités

El Hadj Ndane Diagne, le directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos) a annoncé que la reprise des activités de l’usine de Lyndiane, à Kaolack, est imminente. Monsieur Diagne a expliqué que depuis sa prise de fonction, il travaille à la relance de la société et des efforts ont été faits dans ce sens.

« Nous avons démarré notamment le raffinage à Dakar et des travaux dans d’autres usines. Et aujourd’hui je peux annoncer que dès la semaine prochaine, les usines de Louga, Diourbel et Ziguinchor vont commencer la production, avec le début des travaux de fin de campagne à Kaolack qui dureront plus d’un mois. J’espère que la production à Kaolack débutera d’ici mi-novembre, ce qui impliquera des recrutements, le renouvellement du personnel et une création de valeur ajoutée », a précisé le directeur général.

Ces déclarations ont été faites lors de la journée nationale de nettoyage « Setal Sunu Réew”.