Voyage à bord du Joola : Boubacar Ba salue les efforts des forces de sécurité à Ziguinchor mais dénonce l’accueil à Dakar

Boubacar Ba, président de l’Association nationale des familles des victimes du Joola (ANFV/Joola), s’est exprimé ce lundi sur la reprise des activités maritimes entre Ziguinchor et Dakar, saluant le travail des autorités locales tout en dénonçant certains manquements observés à l’arrivée dans la capitale Dakar.

« Je tiens à remercier vivement les autorités militaires des forces de défense et de sécurité à Ziguinchor pour le travail remarquable qu’elles accomplissent au niveau maritime. En matière de contrôle, Ziguinchor fait d’ailleurs mieux que Dakar », a souligné M. Ba, qui salue également le professionnalisme des responsables de la compagnie Cosama. « C’est un navire qui répond aux normes de sécurité », a-t-il assuré, se montrant rassuré quant à la qualité de l’embarcation mise à la disposition des passagers (Voyage Joola).

Cependant, c’est l’arrivée à Dakar qui a suscité son indignation. « J’étais surpris, voire choqué, de voir un comité d’accueil composé de gendarmes accompagnés de chiens renifleurs. Nous avons été confrontés à une fouille inhabituelle de nos bagages, comme si nous étions des trafiquants », s’est-il indigné. Selon lui, ces vérifications, bien que nécessaires, devraient être effectuées en amont, notamment à Ziguinchor, et non à l’arrivée à Dakar. « Il faut régler ces questions de sécurité dès le départ. Je ne suis pas contre les contrôles, mais ce genre de scène, avec des chiens renifleurs pour des histoires de drogues ou d’armes, devait se passer à Ziguinchor », a-t-il précisé.

M. Ba n’a pas caché son mécontentement face à ce qu’il qualifie de stigmatisation des populations du Sud. « Nous avons été privés de ce navire pendant des mois, et voilà comment on nous accueille. C’est un scénario déplorable », a-t-il regretté. « Je l’ai dit haut et fort aux gendarmes sur place. Nous sommes des Républicains, des Sénégalais à part entière. Nous méritons respect et considération », a-t-il conclu, appelant à une meilleure coordination pour éviter à l’avenir de telles situations.