Kaolack : Ahmed Youssouph Bengelloune lance le ” SNV” et promet la victoire au 1er tour pour Amadou Ba.

Le président du conseil départemental de Kaolack et par ailleurs député à l’assemblée nationale a lancé ce lundi 25 décembre un mouvement dénommé Sénégal Nouvelle Vision ( SNV). Ahmed Youssouph Bengelloune a expliqué qu’il a pris cette intitiave pour élargir les tentacules de Kaolack Nouvelle Vision qui, aujourd’hui, après ses multiples actions, est plébiscitée au niveau national.

” Chères Kaolackoises et Kaolackois, il y a quelques années je vous ai proposé notre mouvement Kaolack Nouvelle Vision ou ” KNV” qui a eu l’adhésion massive de beaucoup de citoyens de notre terroir qui m’ont porté à la tête du conseil départemental lors des dernières élections locales. Nous avons fait dans l’accompagnement des femmes à travers des activités génératrices de revenus pour les autonomiser, dans la santé des populations vulnérables, des actes forts que nous avons posé avec le concours de nos partenaires extérieurs comme intérieurs” a rappelé Ahmed Youssouph Bengelloune.



Pour le président des conseils départementaux du Sénégal, Il était temps d’étendre cette espérance gagnante à l’échelle nationale. ” Nous nous sommes réunis aujourd’hui ce 25 Décembre pour lancer le mouvement ” Sénégal Nouvelle Vision”, une vision portante d’espoir pour le devenir du Sénégal. Notre mouvement est plus qu’une initiative politique car il incarne l’esprit du progrès, l’unité pour le développement de notre cher Sénégal. Nous ferons tout pour être représenté partout au Sénégal, dans les régions et dans tous les départements du Sénégal, de faire en sorte que notre Nation soit une nation inclusive et prospère ” a argumenté M. Bengelloune.

” Notre mouvement prépare activement le terrain pour l’élection présidentielle de février de 2024 afin de bien connaître les préoccupations des populations pour apporter des solutions adéquates. Nous espérons créer un Sénégal dans lequel nous allons mettre tous les jalons aux côtés du candidat de la coalition BBY en l’occurrence Amadou Ba qui va continuer les chantiers démarrés par Son Excellence le président Macky Sall qui a complètement changer le visage de notre pays. Notre principale ambition est de maintenir l’unité des responsables politiques pour une coalition forte et dynamique, de travailler main dans la main et d’accompagner le premier ministre ” a-t-il ajouté.

Venu prendre part à la cérémonie, le ministre du commerce Abdou Karim Fofana, dans son allocution, a rappelé les bonnes relations qu’il entretient avec Ahmed Youssouph Bengelloune. Il a aussi

souligné l’importance de l’unité et du travail collectif pour réaliser la volonté du Président Macky Sall à savoir élire le premier Ministre Amadou Ba, candidat de la Coalition BBY au 1er tour. Il a également invité tous les responsables politiques de la région de kaolack à se réunir pour renforcer l’unité régionale.” Nous n’allons pas accepter que ce pays soit gouverné par des gens qui appellent les sénégalais à sortir massivement dans les rues celà est inadmissible dans un pays qui se dit démocratique et prospère” a dénoncé le ministre M. Fofana.