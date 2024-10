La Division des Investigations criminelles a dans ses locaux, une invitée haute en couleur. Recherchée par toutes les polices, celle qui a été présentée comme fugitive avant de sortir pour dénoncer cette nouvelle par vidéo a décidé de venir répondre à la curiosité des policiers de la DIC. A en croire des sources judiciaires, consultées par Kéwoulo, Mme Diéguy Diop est actuellement dans les locaux de la DIC.

A l’origine de ses déboires se trouve une sortie du ministre de la Microfinance, de l’Économie sociale et solidaire, Alioune Dione. Alors que Mme Diéguy Diop, démissionnaire de son poste, était devenue la coqueluche des plateaux de télé et défiait le nouveau gouvernement qui serait incapable de répondre aux attentes des Sénégalais qui l’ont pourtant plébiscité, une rumeur disait qu’elle était dans la ligne de mire de la justice. C’est d’abord son “refus” de procéder à la passation de service avec son successeur qui avait fait agiter le glaive judiciaire au-dessus de sa tête.

Convoquée par la gendarmerie de Keur Massar, l’ancienne directrice de la DPESS que tout le monde disait en fuite avait fini par se rendre à l’unité de gendarmerie où, après de longues heures d’audition, elle a été libérée avec l’engagement ferme de procéder à la passation de service avec son successeur. Passée cette étape mouvementée de sa vie, c’est la sortie du ministre Alioune Dione qui est venue, à nouveau, placer Diéguy Diop dans la ligne de mire de la justice.

Dans une sortie publique, Alioune Dione affirmait: «quand nous sommes venus, on a commandité des audits avec l’inspection interne, notamment l’inspection des affaires administratives et financières. On a constaté des détournements et c’est de l’argent qui a été consommé sans aucune traçabilité. Pour le montant global, c’est une somme de 60 millions. Mais ce qui a été constaté avec des preuves à l’appui, c’est une trentaine de millions. Pour le détournement de trente millions qui a été avéré, nous avons décidé d’entamer des poursuites judiciaires contre la directrice».

Comme promis, le ministère qui a découvert des actes troublants à l’encontre de l’ancienne directrice de la DPESS a décidé de se faire une religion sur des montants manquants. Et c’est sur ces points liés à sa gestion que Mme Diéguy Diop va devoir répondre sur procès verbal…