Interrogé sur procès-verbal, A. B. N. a livré l’identité de son fournisseur M. S. Ce dernier et son complice S. M. B. ont été interpellés en possession de 2 00 000 autres billets non authentiques, a appris Seneweb d’une source proche du parquet. La poursuite des investigations s’est soldée par l’arrestation de trois autres membres du gang, M. L. I. B. et J. C. D. Soit, au total, six faux-monnayeurs avec 32 faux billets de 10 000 F CFA.