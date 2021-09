Le tribunal des flagrants délits de Dakar vient de commencer ses audiences du jour. Aussi, vider les délibérés en attente. Comme la semaine dernière, le dossier impliquant la chanteuse Djeynaba Baldé, Aly Baldé et Pape Ba a été appelé à la barre.

Alors, que de nombreuses personnes s’attendaient à voir la jeune Djeyna atterrir en prison, les juges ont décidé de lui accorder des circonstances atténuantes. Et de tenir compte de nombreux facteurs qui ont poussé la jeune maman à voler le téléphone de son nouveau compagnon et le casser après avoir détruit quelques unes de ses vidéos.

Pour cela, le tribunal a reconnu Djeynaba Baldé coupable de vol et l’a condamné à 6 mois de prison avec sursis. En ce qui concerne ses compagnons d’infortune, Aly Baldé et Pape Ba -qui étaient à la prison du Cap Manuel-, ils ont bénéficié d’une relaxe pue et simple. A noter que dans cette affaire, les avocats des deux parties sont satisfaits du verdict.