Le tribunal des flagrants délits de Dakar vient de commencer ses audiences de ce mardi 31 aout. Alors que ce genre de dossier est souvent laissé à la traine et fait l’objet de plusieurs renvois, les juges ont décidé de commencer leurs audiences, de ce jour, par cette affaire qui tient en haleine l’opinion nationale. Et les choses ont bien commencé pour la sulfureuse gamine au cœur de ce scandale.

L’audience de l’affaire Djeyna Baldé et compagnie contre Brill 4 a commencé il y a une demie heure, maintenant. Face au tribunal des flagrants délits, Djeyna Baldé qui vient de quitter le pavillon spécial -par où passent désormais toutes les personnes détenues pour, notamment, éviter la propagation de la Covid-19-, s’est tenue droite devant ses juges. Contrairement à ce qui se raconte dans la presse, “pour éviter la contamination des prisons par le virus, c’est l’administration pénitentiaire qui a décidé de faire séjourner, pendant 15 jours, toutes les détenues dans cette unité spéciale de l’hôpital Aristide Le Dantec. Mais, elle n’est nullement malade.” A tenu préciser à une source proche de l’administration pénitentiaire.

Face à Djeyna Baldé, Brill est venu se tenir. Et dès l’entame de l’audience, il a faut savoir au tribunal qu’il se désistait de sa plainte et dit avoir pardonné à Djeyna. Et en conséquence, ne demande aucune sanction à son encontre. Pour le rappeur, celle qui a été sa compagne pendant de longues périodes n’a pas partagé ses données personnelles. “Elle m’a tout juste envoyé une capture d’écran”, a déclaré Brill. Prenant la parole, à la suite de Bill, Djeyna a demandé pardon et dit avoir agi par jalousie. “Parce que je voulais préserver et protéger ma relation avec Brill“. Alors que le tribunal n’a pas retenu la tentative d’extorsion de fonds, les avocats de la partie civile, Me Soumaré et Me Diallo, n’avaient plus rien à dire que de demander “une application bienveillante de la loi pénale.”

Aussi, alors que l’opinion s’attendait à une bataille des avocats, ceux qui défendent Brill ont demandé au tribunal de “comprendre Djeyna Baldé et de lui pardonner cette errance de jeunesse.” Et de la laisse rentrer libre chez elle. Pour ses avocats, le tribunal doit “constater le désistement de Brill et rappeler à Djeyna les valeurs qui sont les nôtres au Sénégal.” Face à cette situation, le procureur n’avait de choix que de demande “l’application bienveillante de la loi.” Et cette “application bienveillante de la loi” ne peut se faire qu’en rappelant à Djeyna que, dans une République et dans notre société sénégalaise, il y a des limites qu’on ne pas franchir. Prenant la parole, Me Daff et Me Barro qui ont assuré la défense de Djeyna n’avaient plus de cause à plaider. Pour se faire entendre, ils ont demandé au tribunal de relaxer Djeyna et de le laisser purement et simplement rentrer chez lui. Pour sa pat, Me Clédor Ciré Ly a fait savoir que la montagne a accouché d’une souris.