Migration irrégulière : 453 candidats interpellés dont 239 Sénégalais

Dans le sillage de lutter contre la migration irrégulière, L’armée sénégalaise, à travers une opération sous le nom « Djoko », a procédé à l’interpellation de plusieurs migrants et par ailleurs membres de réseaux de passeurs. L’information a été relatée sur le compte facebook de la Direction de l’Information et des Relations Publiques .

Selon elle, l’opération « Djoko » lancée depuis le 15 août sur plusieurs sites du territoire a permis l’interpellation de 453 migrants dont 239 Sénégalais, 145 Guinéens, 32 Gambiens, 17 Maliens, 07 Bissau-Guinéens, 06 Ivoiriens, 03 Nigériens, 02 Comoriens, 01 Mauritanien et 01 Congolais.

En effet, les Armées et la Gendarmerie mènent des patrouilles mixtes pour prévenir les départs des migrants à partir des côtes .

En outre, les Armées, la Gendarmerie et les parcs nationaux, dans le cadre de la sécurisation du parc de Niokolo-Koba, ont aussi mené des patrouilles. Ceci rentre dans le cadre de renforcer la collaboration des Forces de Défenses et de Sécurité (FDS) dans la lutte permanente contre le braconnage, la déforestation et l’orpaillage clandestin.