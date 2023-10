Joal Fadiouth : Inauguration du premier bassin de dégorgement des huîtres

Bachir Kanouté, directeur exécutif de l’ONG Enda Ecopop, et Oumar Bâ, premier adjoint au maire de la commune de Joal-Fadiouth, ont conjointement inauguré le premier bassin de dégorgement des huîtres dans la zone. Réalisé grâce au projet d’appui aux modèles de valorisation des produits halieutiques (PROMOVAL) d’Enda Ecopop, ce bassin est conçu pour permettre un traitement plus efficace des huîtres, ainsi qu’une production ostréicole de meilleure qualité, a expliqué M. Kanouté.

D’après ce dernier, il résout non seulement « la problématique de l’équité territoriale dans la zone », mais aussi des questions liées à l’équité sociale et au non-respect des normes d’épuration des huîtres. L’ONG a mis en place ce bassin pour soutenir les femmes actives dans la production d’huîtres, afin qu’elles puissent contribuer à l’économie locale et familiale. Auparavant, les femmes devaient se rendre jusqu’à Dakar, précisément aux Almadies, pour procéder au dégorgement de leurs huîtres.

Binetou Sonko, porte-parole des femmes bénéficiaires, s’est réjouie de la construction de cette infrastructure, qui permet, selon elle, « d’obtenir une production de qualité » et « d’éviter de perdre de nombreux clients en raison de certaines huîtres qui n’avaient pas pu être dégorgées ».