De directrice générale de l’Agence nationale de la recherche scientifique appliquée (ANRSA), elle a été aussi présidente du Conseil d’Administration de l’Institut national de pédologie et conseillère technique à la Primature en charge des Mines et énergies de l’hydraulique.

La liste des fonctions occupées loin d’être exhaustive, elle sera Secrétaire pour l’Afrique de l’Ouest de la G.S.Af (Geological Society of Africa) ; responsable de la commission “Eau et recherche”, du comité de suivi du GWP (Global Water Partnership) ; Membre du comité scientifique du XVème sommet de la Francophonie.

Elle a été membre du comité scientifique au niveau du Centre de Hautes Études de Défense et de Sécurité (CHEDS). Enseignante-chercheur au département de Géologie, Université Cheikh Anta DIOP (UCAD) de Dakar-SENEGAL et présidente de la section sénégalaise de l’AAWG (African Association of Women Geoscientist) ; présidente de l’Association des géologues du Sénégal (Société Géologique du Sénégal, SGS) et conseillère Régionale pour l’Afrique de l’Ouest du Réseau Africain et Arabe des Géoparks.