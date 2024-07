JO 2024: quelle est la valeur des médailles olympiques?

Les estimations de la fintech Saxo révèle une nette augmentation de la valeur des médailles olympiques qui seront remises aux athlètes lors des Jeux de Paris par rapport à celles des Olympiades de Londres douze ans plus tôt. La raison? L’augmentation des prix des métaux.

Les médailles olympiques reflètent le renchérissement des métaux précieux au cours de la dernière décennie. C’est le constat évident que dresse la fintech Saxo qui a estimé la valeur des trois récompenses – en or, en argent et en bronze – sur la base du prix des matériaux. Il en ressort que les médailles qui seront remportées par les athlètes des Jeux olympiques et paralympiques de Paris ont une valeur nettement supérieure aux modèles des Olympiades de Londres en 2012.

La plus belle médaille affiche un prix d’environ 863 euros contre 706 euros il y a douze ans tandis que les vice-champions olympiques auront autour du cou une médaille estimée à 436 euros contre 421 euros en 2012. Enfin, celle que gagneront les athlètes sur la dernière marche du podium est évaluée à 3,58 euros contre 2,95 euros à Londres.

Médaille d’or: 863 euros

Médaille d’argent: 436 euros

Médaille de bronze: 3,58 euros

“L’augmentation de la valeur des médailles reflète des tendances économiques plus larges, en particulier la demande de métaux précieux“, souligne Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo. “La demande de métaux tels que l’argent et le cuivre, essentiels pour les technologies d’énergie renouvelable, a considérablement augmenté. Cette demande accrue, conjuguée aux préoccupations inflationnistes post-pandémiques et à la forte hausse des prix de l’or, est à l’origine de l’augmentation générale des prix des métaux.”

Un morceau de fer de la Tour Eiffel

La fabrication des 5.084 médailles, dessinées par la maison Chaumet (groupe LVMH), a débuté dès janvier au sein de La Monnaie de Paris qui fabrique toutes les pièces de monnaie françaises, et s’est achevée il y a quelques semaines avec la préparation des dernières médailles paralympiques.

Symbole absolu de Paris, la tour Eiffel est à l’honneur pour les médailles des JO qui en comportent un petit morceau original en fer. Les cercles de bronze, d’argent et d’or ont ainsi demandé beaucoup de travail de mise au point aux artisans d’art et aux ingénieurs de l’établissement, par exemple pour réaliser l’insert de ce bout de tour Eiffel venu des stocks de la société d’exploitation du monument parisien.