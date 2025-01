« J’étais sous l’emprise de la drogue… », Les terribles aveux du meurtrier de Diary Sow

Face au enquêteurs le présumé meurtrier de Diary Sow a passé aux aveux. Le jeune homme âgé de 33 ans répondant sous le pseudo d’El Hadj a reconnu les faits qui lui sont reproché.

Modou Fall dit El Hadj révélé qu’il a agi sous l’emprise de la drogue. Bien qu’il ait reconnu avoir tué la jeune fille, El Hadji Modou Fall nie toute tentative de viol. «J’avais consommé 5 pièces de crack. La consommation gret . de drogue me plonge dans un état d’agressivité très algue», a-t il argué dans des propos rapportés par le journal Libération, pourtant il n’a pas touché à sa fille qui dormait dans le même appartement. Malgré ses déclarations, niant toute tentative de viol avant de la tuer face à sa résistance, l’enquête confirme que le slip de la jeune victime, a été arraché et elle a reçu des coups de point avant d’être étranglée…