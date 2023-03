«Jamm a gën 3eme mandat» reçu par l’Archevêque de Dakar

Le collectif jamm a Gën 3ème mandat a bouclé ses rencontres avec les acteurs de la classe politique pour la mise en place d’une large plateforme contre la troisième candidature du Président Macky Sall en 2024. Maintenant, c’est au tour des religieux. A ce propos, une délégation du collectif a été reçue hier par l’Archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye.

La délégation de «Jamm a Gën 3ème mandat» conduite par le coordonnateur Mamadou Mbodj a présenté «l’initiative qui est avant tout une démarche de paix et de prévention» à l’Archevêque. Mamadou Mbodji et compagnie ont échangé avec Mgr Benjamin Ndiaye sur la situation politique nationale, sous régionale et africaine.

Dans une note parcourue par «L’As », l’Archevêque de Dakar s’est félicité de l’engagement citoyen, du souci de la protection du bien public et de la nécessité de cultiver la paix notés dans le discours de la délégation avant de prier pour la délégation composée de Aisha Dabo de Africtivistes, Senghane Senghor de la Raddho, Denis Ndour de la Ligue sénégalaise des droits humains/section Kaffrine.