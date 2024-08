”Il vous revient, en tant que délégué du président de la République, de traduire en acte son ambition pour cette région aux multiples potentialités. Plus spécifiquement, il est attendu de vous de poursuivre et d’accompagner les projets en investissement dans la région, de renforcer, en relation avec les forces de défense et de sécurité, la sécurisation des personnes et des biens, de mettre fin au trafic illicite et à la coupe abusive de bois, de lutter farouchement contre le vol de bétail, de faire des propositions pour accompagner le désenclavement de la région, de soutenir les initiatives des jeunes et des femmes pour leur promotion et leur autonomisation, de promouvoir le développement économique social et culturel de la région en relation avec tous les acteurs territoriaux”.

Conscient de la lourdeur de la tâche, le général Jean-Baptiste Tine, qui a présidé l’installation de Diadia Dia comme sixième gouverneur de la région de Sedhiou, lui a réitéré son soutien indéfectible et celui des plus hautes autorités du pays, face à ce qui semble être une tâche immense au regard des nombreuses attentes.

”Je suis sûr que vous serez à la hauteur de tous ces enjeux et que vous relèverez tous ces défis, vu votre parcours et votre compétence avérés et reconnus. Mais sachez que vous ne serez pas seul dans l’accomplissement de cette mission. Vous pouvez compter sur mon soutien indéfectible ainsi que sur celui des plus hautes autorités de l’État”, a rassuré le ministre de l’Intérieur.

En homme de terrain, le nouveau chef de l’exécutif régional a promis d’impulser le dialogue et concertation, d’impliquer les acteurs à la base dans toutes ses initiatives. C’est ainsi qu’il a rappelé l’article 1 du décret 72 636 du 29 mai 1972 modifié relatif aux attributions du chef de circonscription administrative et chef de village.

” Nous privilégierons la concertation, le dialogue l’implication des acteurs, les parties prenantes, les personnes-ressources afin de maintenir la vocation de notre administration qui est une administration de développement, une administration au service de ses usagers et à la disposition des pouvoirs publics pour la mise en œuvre au niveau déconcentré et décentralisé des politiques définies par le chef de l’État”.

Pour cela, le nouveau gouverneur compte sur les services déconcentrés de la région et veillera à leur fonctionnement régulier afin que la performance soit de mise à tous les niveaux.

La question sécuritaire ne sera pas en reste. Il s’agira, avec les FDS, de préserver les acquis et de renforcer la lutte contre toute sorte d’insécurité de faciliter aux élus territoriaux l’accompagnement de leur mission au grand bénéfice des populations.

Diadia Dia, nommé par le décret 20241619 du 16 août, est spécialité en finance publique, en passation des marchés publics, en management, en gestion des ressources humaines, en gestion des crises, en leadership transformationnel. Il est titulaire d’un DEA option littérature africaine comparée à l’université Gaston Berger de Saint-Louis, avant d’entrer à l’École nationale d’administration du Sénégal. Il a été stagiaire au ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle en 2007, conseiller technique au ministère de la Famille, agent en service à la Direction des affaires générales et de l’administration générale au ministère de l’Intérieur, adjoint au préfet de Dakar 2009-201, adjoint au gouverneur de Thiès chargé du développement 2011-2014, adjoint au gouverneur de Thiès chargé des affaires administratives 2014-2015, préfet de Matam 2015-2019, préfet de Kolda 2019-2023 et préfet de Saint Louis de 2023 à sa nomination comme 6e gouverneur de Sedhiou.

”Le président de la République, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vous a fait confiance en vous nommant à la tête de cette stratégique circonscription administrative. Vous devrez, en retour, tout mettre en œuvre pour mériter cette inestimable confiance en inscrivant votre action dans son ambition de renouveler en profondeur notre Administration afin de la placer au cœur de l’action publique et territoriale au profit de l’intérêt général et des populations”, a exhorté le ministre de l’Intérieur.