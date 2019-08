Incident tragique à la prison de Rebeuss : l’Asred pointe du doigt la surpopulation carcérale...

L’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred) s’est exprimé sur le tragique accident qui s’est produit à la Maison d’Arrêt de Rebeuss, mardi à 23 heures, à la chambre des mineurs (chambre 11) et qui a coûté la vie à 2 détenus et occasionné plusieurs blessés graves transférés au Pavillon Spécial.

L’Asred qui rappelle que ladite chambre 11 est d’une dimension égale à 6 mètres sur 5, avec plus de 60 détenus, voire 70, a dénoncé cet incident qui selon elle est « dû au surpeuplement carcéral, aux longues détentions provisoires, à l’insécurité qui règne dans cette prison ainsi qu’à la mauvaise installation de l’électricité à Rebeuss ».

Ladite association affirme que les détenus de la prison de Rebeuss « traversent des moments extrêmement difficiles, du fait de la surpopulation carcérale à Rebeuss (construite en 1929) dont la capacité d’accueil est de 600 détenus mais qui, aujourd’hui, se retrouve avec 2600 pensionnaires vivant dans des conditions très précaires, cruelles et inhumaines, dans un pays qui est cité comme une exception démocratique en Afrique de l’ouest et qui détient dans ses geôles des détenus de façon arbitraires ».

L’ASRED rappelle ensuite que les dures conditions de vie carcérale des détenus étaient à l’origine de la mutinerie du 20 septembre 2016 à Rebeuss. Elle dénonce l’insuffisance du budget du ministère de la Justice et le manque de moyens de l’Administration Pénitentiaire, pour mener à bien sa double mission de sécurité des détenus.

Pour régler ce problème de l’insécurité dans les prisons sénégalaises en général et à la prison de Rebeuss en particulier, l’Asred exige: « la limitation immédiate des mandats de dépôts excessifs pour Rebeuss et le transfèrement de certains détenus vers d’autres prisons, pour désengorger; la libération des déficient mentaux incarcérés à Rebeuss et dans les autres établissements pénitentiaires du Sénégal; le retour immédiat des magistrats qui sont en vacances judiciaires, pour venir diligenter les dossiers en instance; la fermeture et la délocalisation de Rebeuss, vu que la sécurité des détenus est menacée ».

L’Asred a présenté ses condoléances aux familles des deux jeunes décédés mardi dans le tragique accident de la chambre 11 de la prison de Rebeuss.