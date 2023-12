Incendie d’un dépôt d’hydrocarbures : le Sénégal envoie une équipe en Guinée

La Guinée est confrontée à une catastrophe d’envergure suite à un incendie dévastateur survenu au dépôt central de carburant à Kaloum. Survenu dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 décembre 2023, cet incident a été maîtrisé grâce à l’intervention conjointe des agents de protection civile guinéens et de services privés. Le Général à la retraite Bachir Diallo, ministre d’État, ministre de la sécurité et de la protection civile de Guinée, a confirmé la situation critique, tout en avouant l’impossibilité actuelle de préciser le nombre de victimes.

La réponse internationale ne s’est pas fait attendre, plusieurs pays ayant offert leur aide à la Guinée. Parmi eux, le Sénégal se distingue. Des sources non officielles mentionnent l’envoi d’une équipe de médecins et de spécialistes de la lutte contre les incendies en direction de la Guinée. Cependant, aucune confirmation ou démenti n’a été émis par les autorités sénégalaises à ce jour.

Ce silence officiel ne diminue en rien la probabilité de l’engagement sénégalais dans cette crise. La proximité géographique et les liens historiques entre le Sénégal et la Guinée rendent cette assistance plus qu’envisageable, voire attendue.