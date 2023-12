Annoncé gravement malade: Amadou Ba (Pastef) sort du silence et révèle « Je suis… »

Amadou Ba, membre éminent du parti d’opposition Pastef Les Patriotes, a ce lundi démenti les rumeurs concernant son état de santé. Dans un message publié sur Facebook ce 18 décembre, Ba a catégoriquement réfuté les allégations d’une vidéo virale le présentant comme étant « gravement malade ». Il a qualifié l’auteur de la vidéo de « menteur » et de « bonimenteur », accusant ce dernier de tromperie et de diffusion de fausses informations.

Selon Amadou Ba, cette rumeur a suscité une vague d’inquiétude inutile parmi ses amis et ses collègues, qui, selon lui, n’ont pas crédité ces allégations. Ba a également souligné son rôle actif en tant que mandataire pour les parrainages et le dépôt de la caution de la candidature Bassirou Diomaye Faye. Il a rappelé qu’étant sous contrôle judiciaire, il reste vigilant et impliqué dans ses activités politiques malgré les restrictions.

Le message de Amadou Ba met en lumière les dangers des fake news et leur impact sur la vie des individus et la politique. Il a exhorté le public à ne pas se laisser tromper par de telles rumeurs et a prévenu contre toute collecte de fonds frauduleuse en son nom. Ba a conclu en annonçant qu’il présenterait une partie de son travail politique le lendemain, sans donner plus de détails.

Voici l’intégralité de son message publié sur son compte Facebook :

Salam à tous, cet individu dans cette vidéo que je ne connais ni d’Adam ni d’Eve, a malheureusement diffusé une vidéo très virale dans laquelle il me présente comme GRAVEMENT MALADE.

C’est hurluberlu est un menteur fieffé et un bonimenteur patenté. Il a réussi à embarquer un nombre incalculable d’amis dans ses mensonges.

Je rappelle que je suis mandataire de Diomaye pour les parrainages et son mandataire pour le dépôt de la caution de sa candidature.

Sans oublier que sous contrôle judiciaire, je suis en sursis permanent.

Avec tout le travail de contrôle et de supervision des opérations de parrainage, on peut encore trouver du temps sur les RS?

Ce menteur n’a rien fait; c’est ceux qui ont partagé sa vidéo qui sont les vrais responsables. Avez-vous vu mes amis et les collègues du Parti en parler?

Je reçois des appels de partout à partir d’une vidéo d’un individu inconnu. C’est démentiel la puissance d’un fake news.

Ils annoncent les baptêmes avant la conception du bébé, les mariages avant les fiançailles et les décès avant la maladie.

Une dérive sans limite.

Que personne ne vous arnaque dans de pseudos collectes d’argent à mon profit.

Demain Inchallah, une partie du travail sera présenté vers le dépôt de la candidature dé Diomaye.