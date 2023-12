«Si des accusations sont portées contre l’Etat, même si les autorités judiciaires ont la liberté de s’autosaisir et d’engager des poursuites, cela ne dispense pas l’Etat de donner une version officielle pour rétablir les faits, nous dire exactement ce qui s’est passé Mais jusqu’à présent nous n’avons pas la version officielle de l’Etat», a fustigé le leader de Jengu Tabakh.

De plus, Boubacar Kamara souligne que celui qui a porté l’accusation n’est pas n’importe qui puisqu’il est candidat, membre de l’opposition, avocat au Barreau de Paris et «connu pour son courage et son franc parler».

Ce que regrette aussi M. Kamara, c’est que cette affaire révèle que l’Etat du Sénégal n’a pas «un état général exhaustif de l’ensemble des biens et des ressources dont dispose le pays». Ce qui est, à ses yeux, «un disfonctionnement extrêmement grave».